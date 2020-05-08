В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом

Как сообщает издание, эксперты провели исследование и нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. При этом вирусная нагрузка была очень низкой. Согласно проведенному Cresa анализу, у кота был врожденный порок сердца, который мог вызвать внезапную смерть. При этом отмечается, что ни одно из поражений, обнаруженных у животного, не было совместимо с инфекцией, вызванной вирусом. По словам ветеринаров, вирус не имел отношения к состоянию здоровья кота, отмечает издание.