В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом

Четырехлетний кот по кличке Негрито проживал в одной из каталонских семей, многие члены которой заразились COVID-19. Хозяева кота принесли его в ветеринарную клинику после того, как у животного возникли проблемы с дыханием и сердцем. Помимо этого у кота была высокая температура. После обследования ветеринар принял решение усыпить животное и направить его тело на исследование в Cresa в Барселоне.
Как сообщает издание, эксперты провели исследование и нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. При этом вирусная нагрузка была очень низкой. Согласно проведенному Cresa анализу, у кота был врожденный порок сердца, который мог вызвать внезапную смерть. При этом отмечается, что ни одно из поражений, обнаруженных у животного, не было совместимо с инфекцией, вызванной вирусом. По словам ветеринаров, вирус не имел отношения к состоянию здоровья кота, отмечает издание.
"Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала", - заявила директор центра Наталия Махо, слова которой приводятся в сообщении.
По данным СМИ, это уже шестая кошка в мире, у которой был подтвержден коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.