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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:19
https://ria.ru/20200508/1571150542.html
В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/151027/79/1510277967_0:291:5760:3531_1036x0_80_0_0_d80775fc7fcbf09ef6306dd21eafc7f7.jpg
РИА Новости

В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом

12:19 08.05.2020
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© Depositphotos / BelchonockКот
Кот
© Depositphotos / Belchonock
Кот. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый кот, зараженный коронавирусной инфекцией, выявлен в Испании, сообщает газета Pais со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных (Cresa).
Четырехлетний кот по кличке Негрито проживал в одной из каталонских семей, многие члены которой заразились COVID-19. Хозяева кота принесли его в ветеринарную клинику после того, как у животного возникли проблемы с дыханием и сердцем. Помимо этого у кота была высокая температура. После обследования ветеринар принял решение усыпить животное и направить его тело на исследование в Cresa в Барселоне.
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Как сообщает издание, эксперты провели исследование и нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. При этом вирусная нагрузка была очень низкой. Согласно проведенному Cresa анализу, у кота был врожденный порок сердца, который мог вызвать внезапную смерть. При этом отмечается, что ни одно из поражений, обнаруженных у животного, не было совместимо с инфекцией, вызванной вирусом. По словам ветеринаров, вирус не имел отношения к состоянию здоровья кота, отмечает издание.
"Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала", - заявила директор центра Наталия Махо, слова которой приводятся в сообщении.
По данным СМИ, это уже шестая кошка в мире, у которой был подтвержден коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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