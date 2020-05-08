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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:19
https://ria.ru/20200508/1571150505.html
В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число жертв коронавируса достигло 245

12:19 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга выросло на 28 и достигло 16 409, пять пациентов скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на утро пятницы, пять пациентов с коронавирусом умерли, общее число умерших достигло 245.
В настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 5157; 77 человек в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 007 выздоровели.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры. На этой неделе кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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