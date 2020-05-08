В Израиле число жертв коронавируса достигло 245

В настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 5157; 77 человек в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 007 выздоровели.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры. На этой неделе кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых.