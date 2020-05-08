Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании ко Дню Победы напомнил о необходимости решительно противостоять попыткам переписать итоги войны и обелить действия нацистов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками", - говорится в сообщении.
13 февраля, 15:57Путин заявил, что попытки переписать историю вредны