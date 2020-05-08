Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома

АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Развертывание приобретенных у РФ систем ПВО С-400 в Турции продолжается, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
"Процесс установки С-400 продолжается, уже введены в эксплуатацию определенные элементы", - цитирует Демира газета Milliyet.
"Только турецкие компании и турецкие военные будут иметь полный доступ к системам", - добавил Демир.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.