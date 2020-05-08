Путин призвал защищать правду о войне

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
"Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев – не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - сказал Путин в видеообращении, кадры которого показали по ТВ Австрии.