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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:15
https://ria.ru/20200508/1571149407.html
Путин призвал защищать правду о войне
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571105053_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c669632b0c0533eb18fcbb8cc47dabc.jpg
РИА Новости

Путин призвал защищать правду о войне

12:15 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
"Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев – не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - сказал Путин в видеообращении, кадры которого показали по ТВ Австрии.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинАвстрияОбщество
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