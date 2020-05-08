Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17

"В Брянской области скончались 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом (теста) на коронавирус. По информации оперативного штаба, три женщины - 1930, 1963 и 1947 года рождения - умерли за прошедшие сутки. Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось", - говорится в сообщении.