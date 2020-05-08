Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:15
https://ria.ru/20200508/1571149378.html
Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17

12:15 08.05.2020
846
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 8 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Брянской области с начала пандемии, достигло 17, после того как в пятницу стало известно о еще трех летальных исходах, следует из сообщения регионального штаба.
"В Брянской области скончались 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом (теста) на коронавирус. По информации оперативного штаба, три женщины - 1930, 1963 и 1947 года рождения - умерли за прошедшие сутки. Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1514 человек, за сутки прирост составил 72 человека. На областной центр в настоящее время приходится 736 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 131 человека.
Сообщается также о 417 выздоровевших. Проведены почти 20 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Генетические мутации, ДНК
Вчера, 11:52РИА Наука
В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСельцоБрянская областьОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Брянской области продлили режим самоизоляции
Медицинские маски
В Брянской области введут масочный режим
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске возбудили дело против чиновника, незаконно выдававшего пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев сообщил о запредельной нагрузке на систему здравоохранения
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
Генетические мутации, ДНК
В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Врачи
В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Машина скорой помощи
СУЭК поддерживает медиков в Хакасии в условиях пандемии
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Нашивки сотрудников МЧС России
В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
Лента новостейМолния