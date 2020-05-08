Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17

БРЯНСК, 8 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Брянской области с начала пандемии, достигло 17, после того как в пятницу стало известно о еще трех летальных исходах, следует из сообщения регионального штаба.
"В Брянской области скончались 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом (теста) на коронавирус. По информации оперативного штаба, три женщины - 1930, 1963 и 1947 года рождения - умерли за прошедшие сутки. Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1514 человек, за сутки прирост составил 72 человека. На областной центр в настоящее время приходится 736 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 131 человека.
Сообщается также о 417 выздоровевших. Проведены почти 20 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.