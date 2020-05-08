В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков

На Урале спасатели сняли с отколовшейся льдины более 350 рыбаков Спасатели сняли более 350 рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области. В операции принимали участие 18 человек и три плавсредства. Все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет.