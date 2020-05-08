В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Иркутской области сняли с дрейфовавшей по реке льдине четырех подростков, после чего двое детей сбежали от своих спасителей, а остальных доставили в отделение полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о плывущих по реке Витим детях поступила на пульт пожарной охраны города Бодайбо в четверг от очевидцев. Сотрудникам МЧС пришлось по берегу преследовать льдину, на которой плыли четверо несовершеннолетних.
"Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь - от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал", - рассказал один из спасателей.
Оказавшись на берегу, подростки пытались скрыться, двоих из них – 2005 и 2004 годов рождения – удалось поймать. Их доставили в отделение полиции, где профилактическую беседу. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности.
В четверг температура в Бодайбо не превышала 6 градусов тепла. Инспекторы подчеркивают: островки льда, дрейфующие на реке Витим, имеют разные размеры и толщину. При этом лед очень хрупкий и разрушается на глазах.
Витим — одна из самых крупных рек Восточной Сибири, является правым притоком Лены. Образуется слиянием Витимкана и Чины, которая, в свою очередь, впадает в море Лаптевых.
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