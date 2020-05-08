Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T12:15
https://ria.ru/20200508/1571149333.html
В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков

12:15 08.05.2020
237
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Иркутской области сняли с дрейфовавшей по реке льдине четырех подростков, после чего двое детей сбежали от своих спасителей, а остальных доставили в отделение полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о плывущих по реке Витим детях поступила на пульт пожарной охраны города Бодайбо в четверг от очевидцев. Сотрудникам МЧС пришлось по берегу преследовать льдину, на которой плыли четверо несовершеннолетних.
"Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь - от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал", - рассказал один из спасателей.
Оказавшись на берегу, подростки пытались скрыться, двоих из них – 2005 и 2004 годов рождения – удалось поймать. Их доставили в отделение полиции, где профилактическую беседу. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности.
В четверг температура в Бодайбо не превышала 6 градусов тепла. Инспекторы подчеркивают: островки льда, дрейфующие на реке Витим, имеют разные размеры и толщину. При этом лед очень хрупкий и разрушается на глазах.
Витим — одна из самых крупных рек Восточной Сибири, является правым притоком Лены. Образуется слиянием Витимкана и Чины, которая, в свою очередь, впадает в море Лаптевых.
На Урале спасатели сняли с отколовшейся льдины более 350 рыбаков
24 марта, 20:21
На Урале спасатели сняли с отколовшейся льдины более 350 рыбаков Спасатели сняли более 350 рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области. В операции принимали участие 18 человек и три плавсредства. Все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет.
001112
Обсудить 0
Восточная СибирьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БодайбоИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Тяжелые дождевые облака над аграрными полями в Новоселовском районе Красноярского края
Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Китай-Россия: вместе победили, вместе победим
Вид на Кито. Эквадор
Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет вести авторские колонки на сайте RT
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
Троице-Сергиева Лавра
Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Туристы в травертинах в Памуккале
В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
Лента новостейМолния