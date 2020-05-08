Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. 9 мая все пользователи Одноклассников смогут украсить фотографию профиля специальными рамками в честь 75-летия Победы. При ее установке создается публикация в ленте, так друзья пользователя могут в один клик установить себе такие же рамки и присоединиться к празднованию Дня Победы.