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2020-05-08T12:14
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Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар ко Дню Победы
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РИА Новости

Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар ко Дню Победы

12:14 08.05.2020
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© пресс-служба ОК Праздничные рамки на аватар
Праздничные рамки на аватар
© пресс-служба ОК
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. 9 мая все пользователи Одноклассников смогут украсить фотографию профиля специальными рамками в честь 75-летия Победы. При ее установке создается публикация в ленте, так друзья пользователя могут в один клик установить себе такие же рамки и присоединиться к празднованию Дня Победы.
Также пользователи ОК с помощью архивных фотографий ВДНХ и технологий дополненной реальности смогут виртуально перенестись в старую Москву 1940-х годов. В приложении OK Live появятся пять виртуальных масок (пехотинца, танкиста, солдата и командира). Пользователи смогут выйти в них в прямой эфир, чтобы вместе с друзьями почтить память героев войны, спеть военные песни или поздравить близких с Днем Победы.
С 9 мая в группе "Одноклассники. Все ОК" будет доступно мини-приложение "Культурный Квиз: 9 мая. Музеи в годы войны" от трех музеев: Государственного исторического музея, ГМИИ им А.С. Пушкина и Русского музея.
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Еще один проект от ОК — "Детская книга войны", в котором молодые призеры конкурса чтецов от фонда "Живая классика" прочтут дневники детей-очевидцев ВОВ. Пользователи соцсети могут посмотреть восемь видеороликов. Например, отрывок из дневника 14-летней Маши Рольникайте — заключенной концлагеря или отрывок 13-летней Вали Петерсон, больной тифом, которая писала дневник, находясь в блокадном Ленинграде.
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