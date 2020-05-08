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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:12
https://ria.ru/20200508/1571149147.html
Путин обратился к австрийцам с посланием
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин обратился к австрийцам с посланием

12:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
Видеопослание Путина транслировал австрийский телеканал ORF2 в рамках спецпередачи, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Австрии от национал-социализма.
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Российский лидер поприветствовал австрийцев на русском и немецком: "Дорогие друзья! Liebe Freunde! Добрый день! Grüß Gott!". Путин также поблагодарил канцлера Австрии Себастиана Курца, отметив, что именно он предложил ему обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПразднование 75-летия освобождения ОсвенцимаВладимир ПутинАвстрияВ мире
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