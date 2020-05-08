Путин обратился к австрийцам с посланием

Российский лидер поприветствовал австрийцев на русском и немецком: "Дорогие друзья! Liebe Freunde! Добрый день! Grüß Gott!". Путин также поблагодарил канцлера Австрии Себастиана Курца, отметив, что именно он предложил ему обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.