Путин обратился к австрийцам с посланием

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
Видеопослание Путина транслировал австрийский телеканал ORF2 в рамках спецпередачи, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Австрии от национал-социализма.
Российский лидер поприветствовал австрийцев на русском и немецком: "Дорогие друзья! Liebe Freunde! Добрый день! Grüß Gott!". Путин также поблагодарил канцлера Австрии Себастиана Курца, отметив, что именно он предложил ему обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.