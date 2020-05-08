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2020-05-08T12:13
https://ria.ru/20200508/1571149112.html
Строительство временного госпиталя в "Сокольниках". Прямая трансляция
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148654_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_393129a19d341f0a08c6f064213e9453.jpg
РИА Новости
Строительство временного госпиталя в "Сокольниках". Прямая трансляция
РИА Новости ведет стрим с территории выставочного центра "Сокольники" в Москве, где идет строительство временного госпиталя для лечения зараженных коронавирусом.
2020-05-08T12:13
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=91432595&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148654_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_042d2c39197d0963d59043975533ff8b.jpg
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Строительство временного госпиталя в "Сокольниках". Прямая трансляция

12:13 08.05.2020
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РИА Новости ведет стрим с территории выставочного центра "Сокольники" в Москве, где идет строительство временного госпиталя для лечения зараженных коронавирусом.
Как рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, всего временные больницы возведут на 44 площадках типа "родер", где разместят по 70-120 человек.
Так, госпиталь на ВДНХ будет рассчитан примерно на 1,8 тысячи койко-мест, медучреждение на территории Ледового дворца в Крылатском — на 1,3 тысячи, в Сокольниках — на 1,2 тысячи, а площадка на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне вместит примерно четыре тысячи пациентов.
По словам Бирюкова, временные госпитали построят примерно за 20 дней. Их оборудуют системами подачи медицинских газов и кислорода. Московские власти уже связались с производителями этих систем, а также заключили контракты на поставку и монтаж необходимого оборудования в кратчайшие сроки.
Постройкой необходимых объектов инфраструктуры занимаются около десяти тысяч человек, работа идет в круглосуточном режиме. Как ранее отметил заммэра, к возведению временных госпиталей подключили специалистов из проектных институтов и строителей, которые не задействованы на других объектах из-за введенных в Москве ограничений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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