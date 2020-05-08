Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы

"В обращении к президенту Французской Республики Макрону Путин, в частности, отметил: "В сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления". Российский лидер подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке", - говорится в сообщении.