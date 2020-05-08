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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-08T12:11
https://ria.ru/20200508/1571149042.html
В Тверской области после коронавируса выздоровели 263 человека
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Тверской области после коронавируса выздоровели 263 человека

12:11 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 8 мая - РИА Новости. За сутки в Тверской области выздоровели и выписаны из больницы 37 пациентов, у которых был диагносцирован COVID-19, всего выздоровевших на сегодняшний день - 263 человека, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
На данный момент в регионе подтверждены 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждены 784 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 263 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 513 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
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