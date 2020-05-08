В Тверской области после коронавируса выздоровели 263 человека

На данный момент в регионе подтверждены 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждены 784 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 263 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 513 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.