СУЭК поддерживает медиков в Хакасии в условиях пандемии

В общей сложности больницы получили двести защитных комбинезонов, столько же защитных очков, 10 тысяч одноразовых перчаток и 7 тысяч защитных масок.

пресс-служба отмечает, что специалисты "СУЭК-Хакасия" систематически проводят мероприятия по дезинфекции общественных мест, автобусных остановок, детских площадок в городе Черногорске, волонтеры волонтеры СУЭК развозят ветеранам и нуждающимся продуктовые наборы в рамках всероссийской акции #МыВместе.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.