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Новости СУЭК
2020-05-08T14:20
https://ria.ru/20200508/1571148820.html
СУЭК поддерживает медиков в Хакасии в условиях пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2a89b7b38dd2e640e7828cc5ff4afdcb.jpg
РИА Новости

СУЭК поддерживает медиков в Хакасии в условиях пандемии

12:07 08.05.2020 (обновлено: 14:20 08.05.2020)
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© Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Максим Блинов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Волонтеры Сибирской угольной энергетической компании доставили продукты питания и средства индивидуальной защиты в медучреждения Хакасии, оказывающие помощь больным коронавирусом, сообщает пресс-служба СУЭК.
В общей сложности больницы получили двести защитных комбинезонов, столько же защитных очков, 10 тысяч одноразовых перчаток и 7 тысяч защитных масок.
пресс-служба отмечает, что специалисты "СУЭК-Хакасия" систематически проводят мероприятия по дезинфекции общественных мест, автобусных остановок, детских площадок в городе Черногорске, волонтеры волонтеры СУЭК развозят ветеранам и нуждающимся продуктовые наборы в рамках всероссийской акции #МыВместе.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияОбщество
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