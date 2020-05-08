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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:32
https://ria.ru/20200508/1571148773.html
Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости

Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма

12:06 08.05.2020 (обновлено: 12:32 08.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 8 мая – РИА Новости. Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции и всех, кто боролся в подполье, а также о миллионах погибших людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в 75-летнюю годовщину освобождение Европы от национал-социализма обратился к австрийскому народу с посланием. Видеообращение российского президента показали по австрийскому ТВ.
В своем обращении Путин отметил, что эта война была навязана Советскому союзу.
"Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа", - сказал президент России.
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Он также отметил, что Россия не забудет погибших от рук нацистов и тот вклад в борьбу, которые внесли союзники.
"Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир. И конечно, мы будем помнить вклад в разгром нацизма наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста", - заявил он.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинЕвропаВ мире
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