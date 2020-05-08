Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло на 68, общее количество заразившихся достигло 6535, сообщает министерство здравоохранения страны.
Специалисты отмечают, что выздоровело уже 74,43% зараженных (4864 человека), с болезнью все еще борются 1564 человека. Летальных исходов за последние сутки выявлено не было. Жертвами коронавируса на данный момент являются 107 человек.
Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что с понедельника, 4 мая, почти все секторы экономики возобновляют работу. В конце апреля малайзийские власти сообщили о смягчении контроля передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса, эти правила действуют до 12 мая.
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