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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:04
https://ria.ru/20200508/1571148598.html
Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570128705_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_04468a292fc318ab21ef54ee4932d0e2.jpg
РИА Новости

Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи

12:04 08.05.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengМедицинские работники в Малайзии
Медицинские работники в Малайзии
© REUTERS / Lim Huey Teng
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло на 68, общее количество заразившихся достигло 6535, сообщает министерство здравоохранения страны.
Специалисты отмечают, что выздоровело уже 74,43% зараженных (4864 человека), с болезнью все еще борются 1564 человека. Летальных исходов за последние сутки выявлено не было. Жертвами коронавируса на данный момент являются 107 человек.
Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что с понедельника, 4 мая, почти все секторы экономики возобновляют работу. В конце апреля малайзийские власти сообщили о смягчении контроля передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса, эти правила действуют до 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМалайзияВ мире
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