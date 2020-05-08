Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса

Профессор Кремастинос умер в возрасте 78 лет. Несколько недель назад у него был подтвержден коронавирус, он был госпитализирован, находился в отделении интенсивной терапии.

В 1993 году стал министром здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в правительстве Андреаса Папандреу. В качестве министра он реорганизовал и расширил службу скорой помощи, создал авиационные подразделения скорой медицинской помощи для перевозки больных людей с островов и отдаленных районов, создал Организацию по борьбе с наркотиками, внедрил телемедицину в стране и установил первые станции на островах.