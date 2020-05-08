Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса

АФИНЫ, 8 мая – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Греции, известный кардиолог Димитрис Кремастинос в пятницу умер от коронавируса, сообщил глава греческого Минздрава Василис Кикилиас.
Профессор Кремастинос умер в возрасте 78 лет. Несколько недель назад у него был подтвержден коронавирус, он был госпитализирован, находился в отделении интенсивной терапии.
Кремастинос возглавлял греческую коллегию кардиологов, был профессором Афинского университета, возглавлял крупнейшие кардиологические клиники Греции. Он входил во Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, преобразованное затем в Движение перемен КИНАЛ, неоднократно избирался депутатом парламента Греции.
В 1993 году стал министром здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в правительстве Андреаса Папандреу. В качестве министра он реорганизовал и расширил службу скорой помощи, создал авиационные подразделения скорой медицинской помощи для перевозки больных людей с островов и отдаленных районов, создал Организацию по борьбе с наркотиками, внедрил телемедицину в стране и установил первые станции на островах.
Свои соболезнования семье направили греческие политики и лидеры политических партий.
"Мир науки и политики потерял сегодня одного из лучших представителей. Димитрис Кремастинос был профессором медицины, вице-спикером парламента, министром и членом парламента. И всюду он оставил особый отпечаток достоинства, ответственности и эффективности", - написал премьер-министр Кириакос Мицотакис в соболезнования.
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