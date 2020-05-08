В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда

ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна , переведенного из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" для обследований, собрались в пятницу у здания суда, где запланировано заседание по его делу, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция по громкоговорителям призывает собравшихся сохранять социальную дистанцию в условиях коронавируса, обстановка вокруг суда спокойная.

Накануне сын экс-президента Левон Кочарян сообщил, что его отец обязательно примет участие в заседании суда.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Как заявляла ранее пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова, предыдущее заседание суда, назначенное на 17 марта, было отложено "из-за плохого самочувствия судьи". В тот день защита рассчитывала на обсуждение ходатайства об освобождении Кочаряна под личное поручительство бывших премьеров Армении.

В четверг Саакова сообщила РИА Новости, что на судебном заседании 8 мая будет обеспечено присутствие бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна, готовых поручиться за экс-президента. Саакова добавила, что экс-президент остается в медцентре.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.