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2020-05-08T11:59
https://ria.ru/20200508/1571148257.html
В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
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РИА Новости

В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда

11:59 08.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, переведенного из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" для обследований, собрались в пятницу у здания суда, где запланировано заседание по его делу, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция по громкоговорителям призывает собравшихся сохранять социальную дистанцию в условиях коронавируса, обстановка вокруг суда спокойная.
Накануне сын экс-президента Левон Кочарян сообщил, что его отец обязательно примет участие в заседании суда.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Как заявляла ранее пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова, предыдущее заседание суда, назначенное на 17 марта, было отложено "из-за плохого самочувствия судьи". В тот день защита рассчитывала на обсуждение ходатайства об освобождении Кочаряна под личное поручительство бывших премьеров Армении.
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В четверг Саакова сообщила РИА Новости, что на судебном заседании 8 мая будет обеспечено присутствие бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна, готовых поручиться за экс-президента. Саакова добавила, что экс-президент остается в медцентре.
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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