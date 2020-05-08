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75 лет Великой Победы
2020-05-08T11:58
https://ria.ru/20200508/1571148176.html
В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499594_0:225:3077:1956_1036x0_80_0_0_812da25a5db783bb74d909df144fd3fb.jpg
РИА Новости

В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы

11:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Поздравления с Днем Победы будут звучать в Московском метро", - написал Собянин в личном блоге в пятницу.
По его словам, в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.
"Строгий домашний режим не помешает поздравить наших дорогих ветеранов. Эту миссию взяли на себя волонтеры. Начиная с 6 мая они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла", - отметил Собянин.
Он добавил, что помимо праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыСергей СобянинМоскваМосковский метрополитен
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