В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро, сообщил мэр Сергей Собянин. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро, сообщил мэр Москвы

"Поздравления с Днем Победы будут звучать в Московском метро", - написал Собянин в личном блоге в пятницу.

По его словам, в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.

"Строгий домашний режим не помешает поздравить наших дорогих ветеранов. Эту миссию взяли на себя волонтеры. Начиная с 6 мая они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла", - отметил Собянин.