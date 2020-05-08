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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:57
https://ria.ru/20200508/1571148019.html
У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус

11:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Несколько сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких сотрудников Нижегородской транспортной прокуратуры Приволжской транспортной прокуратуры выявлена коронавирусная инфекция. Заболевание протекает в легкой форме. В здании Нижегородской транспортной прокуратуры проведены противоэпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении. Количество инфицированных сотрудников не уточняется.
Подчеркивается, что по предписанию Роспотребнадзора люди, находившиеся в контакте с заболевшими, изолированы и находятся на карантине.
На территории Нижегородской области зафиксировано 3886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, 589 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородНижегородская область
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