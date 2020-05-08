У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Несколько сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких сотрудников Нижегородской транспортной прокуратуры Приволжской транспортной прокуратуры выявлена коронавирусная инфекция. Заболевание протекает в легкой форме. В здании Нижегородской транспортной прокуратуры проведены противоэпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении. Количество инфицированных сотрудников не уточняется.
Подчеркивается, что по предписанию Роспотребнадзора люди, находившиеся в контакте с заболевшими, изолированы и находятся на карантине.
На территории Нижегородской области зафиксировано 3886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, 589 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.