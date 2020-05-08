Телеканал "Россия" проведет в День Победы праздничный вечер

"В этом году 9 мая мы все останемся дома. Но у каждого из нас есть сердце, в котором живет благодарность тем, кто приближал победный день. У нас есть наша память – одна на всех. Ничто не в силах отменить наш великий праздник, самый светлый и горький, торжественный и сердечный – наш День Победы", — говорится в пресс-релизе.