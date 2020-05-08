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2020-05-08T14:29
https://ria.ru/20200508/1571147857.html
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
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РИА Новости

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

11:56 08.05.2020 (обновлено: 14:29 08.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка теперь составляет 4,15 процента вместо 4,5. Такие условия можно получить при открытии вклада на срок от шести до 12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок (например, три года), то ставка составит уже 3,8 процента.
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По вкладу "Пополняй" ставку снизили на 0,35 процентного пункта — до 3,8 процента. Это касается вкладов от 400 тысяч рублей на сроки от полугода до года или на один-два года. Если открыть такой вклад на более долгий срок, то ставка будет еще ниже — 3,15 процента.
Максимальная ставка по вкладу "Управляй", составляет теперь 3,45 процента вместо 3,8 — для тех же вкладов от 400 тысяч рублей на шесть — двенадцать месяцев.
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"Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке", — прокомментировали РИА Новости в Сбербанке, напомнив, что 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5 процента годовых.
Наряду со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промовклад ко Дню Победы "Помню. Горжусь" с функцией благотворительных отчислений в фонд "Память поколений". По рублю с каждой тысячи вклада после выплаты процентов направят в фонд, а банк удвоит отчисление. Вклад можно открыть с 8 по 31 мая на шесть месяцев. Минимальная сумма определена в 50 тысяч рублей, ставка составит 4,7 процента годовых.
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Сбербанк РоссииНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Традиционно... Только по словам Благодетеля все у нас хорошо
8 мая, 12:35
ppet.g6
2130007
Ну кидалово в РФ это нормально. Сначала по телеку гонят рекламу, что все шоколадно, под 8%, потом говорят, что еще надо будет заплатить налог с дохода на доходы 13%, затем в одностороннем порядке меняют процентную ставку... Закон работает в одну сторону даватель денег всегда прав. Ваш долг банк может продать коллекторам, а вы не можете свое право выплаты долга передать бандитам, чтобы те уже разобрались с коллекторами... Тогда бы коллекторы не калечили людей, да и боялись бы лишний раз звонить... Так же и с облигациями. Купите, все будет хорошо.... теперь они будут бессрочными и снижена процентная ставка. У государства вся карта крапленая. Нет смысла ему верить, как минимум в РФ.
8 мая, 13:01
ooleg
2300004
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