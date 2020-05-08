Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.

Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка теперь составляет 4,15 процента вместо 4,5. Такие условия можно получить при открытии вклада на срок от шести до 12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок (например, три года), то ставка составит уже 3,8 процента.

По вкладу "Пополняй" ставку снизили на 0,35 процентного пункта — до 3,8 процента. Это касается вкладов от 400 тысяч рублей на сроки от полугода до года или на один-два года. Если открыть такой вклад на более долгий срок, то ставка будет еще ниже — 3,15 процента.

Максимальная ставка по вкладу "Управляй", составляет теперь 3,45 процента вместо 3,8 — для тех же вкладов от 400 тысяч рублей на шесть — двенадцать месяцев.

"Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке", — прокомментировали РИА Новости в Сбербанке, напомнив, что 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5 процента годовых.