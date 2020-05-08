Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка теперь составляет 4,15 процента вместо 4,5. Такие условия можно получить при открытии вклада на срок от шести до 12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок (например, три года), то ставка составит уже 3,8 процента.
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По вкладу "Пополняй" ставку снизили на 0,35 процентного пункта — до 3,8 процента. Это касается вкладов от 400 тысяч рублей на сроки от полугода до года или на один-два года. Если открыть такой вклад на более долгий срок, то ставка будет еще ниже — 3,15 процента.
Максимальная ставка по вкладу "Управляй", составляет теперь 3,45 процента вместо 3,8 — для тех же вкладов от 400 тысяч рублей на шесть — двенадцать месяцев.
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"Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке", — прокомментировали РИА Новости в Сбербанке, напомнив, что 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5 процента годовых.
Наряду со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промовклад ко Дню Победы "Помню. Горжусь" с функцией благотворительных отчислений в фонд "Память поколений". По рублю с каждой тысячи вклада после выплаты процентов направят в фонд, а банк удвоит отчисление. Вклад можно открыть с 8 по 31 мая на шесть месяцев. Минимальная сумма определена в 50 тысяч рублей, ставка составит 4,7 процента годовых.