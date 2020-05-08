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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-08T11:55
https://ria.ru/20200508/1571147773.html
Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016932_0:142:1264:853_1036x0_80_0_0_9fcd2c2e45894565ea8ade724e639714.jpg
РИА Новости

Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:55 08.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по три нарушения, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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