Путин провел телефонный разговор с Меркель

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и всего мира от фашизма.
Собеседники заявили о важности сохранения исторической памяти о трагических событиях.
"В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", — отмечено в релизе.
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