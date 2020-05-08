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Путин провел телефонный разговор с Меркель
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Меркель

11:51 08.05.2020 (обновлено: 12:12 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и всего мира от фашизма.

"Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Собеседники заявили о важности сохранения исторической памяти о трагических событиях.
"В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", — отмечено в релизе.
Также Путин и Меркель подчеркнули, что Россия и Германия — партнеры в решении многих проблем. Так, Москва и Берлин продолжат оказывать взаимную помощь в борьбе с новым коронавирусом, констатировали участники беседы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
7 мая, 19:08
Путин провел телефонный разговор с Макроном
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РоссияГерманияЕвропаАнгела МеркельВладимир ПутинПолитика
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