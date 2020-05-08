Путин провел телефонный разговор с Меркель

"Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", — отмечено в релизе.