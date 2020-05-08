В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Двенадцать детей в возрасте от 3 до 14 лет оказались в списке 85 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
"Восемьдесят пять новых случаев заболевания сегодня. Из них: 31 мужчина, 42 женщины, 12 детей (девочки 4, 4, 6 лет, мальчики 3, 5, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Трое прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1131 (196 из них выздоровели: 119 выписаны из стационара, 77 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода)", - информируют областные власти.
За сутки в регионе выздоровели 33 пациента.
На данный момент госпитализированы 372 человека, у 204 диагноз подтвержден, 53 - с подозрением, у 21 - отрицательный диагноз, а у 91 анализы в работе, из госпитализированных у 188 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2160 (из них подтверждённых случаев - 729, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3393. Выписано из больниц – 245. Всего обследованных лиц - 6170", - говорится в сообщении администрации области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.