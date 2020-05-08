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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:50
https://ria.ru/20200508/1571147458.html
В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1036x0_80_0_0_8a2e0b63c2eeefe8a2e4ad55191a51cf.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом

11:50 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Двенадцать детей в возрасте от 3 до 14 лет оказались в списке 85 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
"Восемьдесят пять новых случаев заболевания сегодня. Из них: 31 мужчина, 42 женщины, 12 детей (девочки 4, 4, 6 лет, мальчики 3, 5, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Трое прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом  – 1131 (196 из них выздоровели: 119 выписаны из стационара, 77 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода)", - информируют областные власти.
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За сутки в регионе выздоровели 33 пациента.
На данный момент госпитализированы 372 человека, у 204 диагноз подтвержден, 53 - с подозрением, у 21 - отрицательный диагноз, а у 91 анализы в работе, из госпитализированных у 188 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2160 (из них подтверждённых случаев - 729, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3393. Выписано из больниц – 245. Всего обследованных лиц - 6170", - говорится в сообщении администрации области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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