В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом

"Восемьдесят пять новых случаев заболевания сегодня. Из них: 31 мужчина, 42 женщины, 12 детей (девочки 4, 4, 6 лет, мальчики 3, 5, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Трое прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.