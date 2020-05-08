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2020-05-08T11:50
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В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
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РИА Новости

В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца

11:50 08.05.2020
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
МАДРИД, 8 мая – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне мужчину, который предположительно был связан с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ*) и планировал совершить нападение.
"Задержанный собирался провести террористическую акцию, неизвестно, какую конкретно", - говорится в сообщении Гражданской гвардии.
Свидетельства радикализации задержанного и его симпатий к ИГ появились четыре года назад. Однако до последнего времени он не рассматривался как непосредственная угроза. Радикализация выявилась во время режима повышенной готовности, уточняется в сообщении.
Правоохранительные органы предполагают, что задержанный активировал свою деятельность после многочисленных призывов ИГ к мобилизации своих последователей в западных странах в местах их проживания. Несмотря на введенный в Испании режим повышенной готовности, мужчина неоднократного нарушал карантин и без оснований передвигался по Барселоне, предположительно занимаясь поиском целей.
В операции принимали участие также генеральное управление национальной безопасности Марокко и ФБР.
*Террористическая организация, запрещена в России
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ФБРМароккоБарселона (город)ИспаниятерроризмВ мире
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