Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонный разговор с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром, сообщается на сайте российского МИД.
Разговор состоялся 7 мая по инициативе египетской стороны, уточнили в ведомстве.
"Были обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Йемене, Ливии, Сирии и в палестино-израильском урегулировании. Состоялся обмен мнениями относительно путей предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонних российско-египетских отношений", - сообщили в министерстве.