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2020-05-08T11:45
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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

11:45 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонный разговор с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром, сообщается на сайте российского МИД.
Разговор состоялся 7 мая по инициативе египетской стороны, уточнили в ведомстве.
"Были обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Йемене, Ливии, Сирии и в палестино-израильском урегулировании. Состоялся обмен мнениями относительно путей предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонних российско-египетских отношений", - сообщили в министерстве.
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Ихаб Талаат НасрСеверная АфрикаМихаил БогдановМоскваСирияВ мире
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