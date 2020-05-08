Аксенов призвал крымчан остаться дома в День Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с пандемией коронавируса умоляет жителей полуострова остаться дома 9 мая и отметить праздник Победы в семейном кругу.
В Крыму 9 мая пройдут лишь возложения венков к мемориалам официальными лицами. Ставший традиционным парад военной техники в Симферополе, Керчи, Феодосии и шествие "Бессмертного полка" перенесены. В Севастополе состоится пролет авиации над бухтой и парадный строй кораблей ЧФ.
"Завтра у нас великий праздник – День Победы. Я прошу, уважаемые крымчане, понимаю и поддерживаю ваши чувства… Я прошу вас, умоляю вас, побудьте завтра дома. Это праздник, который можно встретить в семейном кругу и вспомнить своих родных и близких", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Глава Крыма поздравил крымчан с наступающим праздником, выразив уверенность том, что победа над инфекцией обязательно состоится.
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших три медработника двух отделений Сакской районной больницы. Всего в республике зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции. Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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