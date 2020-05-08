Аксенов призвал крымчан остаться дома в День Победы

"Завтра у нас великий праздник – День Победы. Я прошу, уважаемые крымчане, понимаю и поддерживаю ваши чувства… Я прошу вас, умоляю вас, побудьте завтра дома. Это праздник, который можно встретить в семейном кругу и вспомнить своих родных и близких", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.