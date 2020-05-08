“Знакомый лечился от ковида в Коммунарке, за миллион рублей, и “скорой” заплатил 350 тысяч”. Что это: фейк или мошенничество? Почему в Твиттере обсуждают, что вместо Ким Чен Ына на публике появился двойник? Действительно ли курильщиков среди больных меньше, чем некурящих? И прав ли глава Минфина, что в России “нет кризиса”?

Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

03:30 За миллион попасть в “платное” covid-отделение госклиники: верить ли таким сообщениям

08:20 “Врачи предлагали 100 тысяч, чтобы причиной смерти указали covid”. Зачем оставляют такие комментарии в соцсетях

11:34 В России запретили продажу алкоголя в жилых домах. Почему это не значит, что закроются все “наливайки”

13:10 Ситуация в России не является экономическим кризисом (считает глава Минфина). По каким признакам определять кризис - мнения Георгия Остапковича и Ситуация в России не является экономическим кризисом (считает глава Минфина). По каким признакам определять кризис - мнения Георгия Остапковича и Радислава Гандапаса

19:29 “Полицейским разрешат стрелять по людям”: что на самом деле сказано в законопроекте

20:43 Почему пользователи Твиттера пишут о двойнике Ким Чен Ына (но при этом сами попались на фейк)

22:30 “Курильщиков среди заболевших меньше, чем некурящих”. Правда ли это, и что об этом думают врачи

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