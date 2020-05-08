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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-05-08T12:00
https://ria.ru/20200508/1571146934.html
Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571146838_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_2612acbbad6b94154c069b1058a7f8e4.jpg
РИА Новости

Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива

12:00 08.05.2020
1276
Не верю!
Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива
Вчера, 12:00
“Знакомый лечился от ковида в Коммунарке, за миллион рублей, и “скорой” заплатил 350 тысяч”. Что это: фейк или мошенничество? Почему в Твиттере обсуждают, что вместо Ким Чен Ына на публике появился двойник? Действительно ли курильщиков среди больных меньше, чем некурящих? И прав ли глава Минфина, что в России “нет кризиса”?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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22:30 “Курильщиков среди заболевших меньше, чем некурящих”. Правда ли это, и что об этом думают врачи
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Не верю!ПодкастКим Чен ЫнОбщество
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