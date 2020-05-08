Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выход из режима ограничительных мер будет еще тяжелее их введения, так как возможен новый всплеск заболеваний, поэтому делать это надо поэтапно, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
"Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали", - сказал Володин.
Он также отметил, что важно, чтобы больницы справились с обращением граждан и им своевременно была оказана помощь.
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