Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин

"Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали", - сказал Володин.