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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:40
https://ria.ru/20200508/1571146757.html
Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:144:3072:1872_1036x0_80_0_0_71f4a70129e2609dcd2d7b41b7bdc0ce.jpg
РИА Новости

Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин

11:39 08.05.2020 (обновлено: 11:40 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выход из режима ограничительных мер будет еще тяжелее их введения, так как возможен новый всплеск заболеваний, поэтому делать это надо поэтапно, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
"Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали", - сказал Володин.
Он также отметил, что важно, чтобы больницы справились с обращением граждан и им своевременно была оказана помощь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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