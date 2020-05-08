В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом

КАЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Пятый случай смерти пациента с Пятый случай смерти пациента с коронавирусом подтвержден в Татарстане – мужчина 1938 года рождения страдал хроническими заболеваниями, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В республике подтвержден пятый случай смерти пациента от COVID-19. Житель Нижнекамского района 1938 года рождения скончался 5 мая. 1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской центральной районной многопрофильный больницы с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, осложненным внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС", - сказала Галимова.

По ее информации, 4 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. Мужчина имел хронические заболевания: хроническую обструктивную болезнь легких и сахарный диабет.

Галимова уточнила, что за последние сутки в Татарстане подтверждено 83 новых случая COVID-19: два случая завозные, 81 – контактные. Из заболевших 11 человек госпитализированы, 72 получают лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Больше всего заболевших в возрастной группе от 50 до 60 лет – 22 человека, 18 человек – от 30 до 50 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 42 человека.

За весь период в Татарстане зарегистрировано 1498 случаев COVID-19. В настоящее время в стационарах всего проходят лечение 367 человек, шестеро из них находятся на аппаратах ИВЛ. Выздоровели за весь период 296 человек, из них 44 – за последние сутки.