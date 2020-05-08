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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:36
https://ria.ru/20200508/1571146460.html
В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом

11:36 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Пятый случай смерти пациента с коронавирусом подтвержден в Татарстане – мужчина 1938 года рождения страдал хроническими заболеваниями, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В республике подтвержден пятый случай смерти пациента от COVID-19. Житель Нижнекамского района 1938 года рождения скончался 5 мая. 1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской центральной районной многопрофильный больницы с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, осложненным внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС", - сказала Галимова.
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По ее информации, 4 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. Мужчина имел хронические заболевания: хроническую обструктивную болезнь легких и сахарный диабет.
Галимова уточнила, что за последние сутки в Татарстане подтверждено 83 новых случая COVID-19: два случая завозные, 81 – контактные. Из заболевших 11 человек госпитализированы, 72 получают лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Больше всего заболевших в возрастной группе от 50 до 60 лет – 22 человека, 18 человек – от 30 до 50 лет.
Больше всего заболевших в Казани – 42 человека.
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За весь период в Татарстане зарегистрировано 1498 случаев COVID-19. В настоящее время в стационарах всего проходят лечение 367 человек, шестеро из них находятся на аппаратах ИВЛ. Выздоровели за весь период 296 человек, из них 44 – за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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