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Религия и мировоззрение
2020-05-08T11:35
https://ria.ru/20200508/1571146358.html
Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
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РИА Новости

Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы

11:35 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидОтражение в окне купола строящегося храма
Отражение в окне купола строящегося храма
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Строительство храмов в Восточном и Юго-Западном викариатствах Московской городской епархии возобновится 12 мая, сообщил сайт Русской православной церкви со ссылкой на куратора программы строительства православных храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина.
"С 12 числа все наши строители начинают работать на всех объектах (программы строительства православных храмов в Москве - ред.). В графики департамента строительства города Москвы наши работы включены. Задача — в ближайшие дни обеспечить максимальную мобилизацию сил на всех стройках", - сказал Ресин.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса работа по программе идет только в онлайн-формате, чтобы после окончания ограничительных мер "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами".
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Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков, бывший руководителем пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года Владимир Ресин сообщил СМИ, что в столице уже возводили 232 храмовых комплекса.
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