Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Строительство храмов в Восточном и Юго-Западном викариатствах Московской городской епархии возобновится 12 мая, сообщил сайт Русской православной церкви со ссылкой на куратора программы строительства православных храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина.

"С 12 числа все наши строители начинают работать на всех объектах (программы строительства православных храмов в Москве - ред.). В графики департамента строительства города Москвы наши работы включены. Задача — в ближайшие дни обеспечить максимальную мобилизацию сил на всех стройках", - сказал Ресин.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса работа по программе идет только в онлайн-формате, чтобы после окончания ограничительных мер "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами".