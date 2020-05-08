Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном телеканалом " Россия 1 ".

"Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?" — возмутился он.

Российский лидер не раз обращал внимание на попытки некоторых стран Запада переписать историю Второй мировой войны. Так, в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало войны возлагалась как на Германию, так и на Советский Союз, а в прошлом году схожую резолюцию принял и Европарламент. Путин подчеркивал, что Россия будет изобличать любые подобные попытки и никому не даст перечеркнуть свою героическую летопись.