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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:56
https://ria.ru/20200508/1571146280.html
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_cae047799d8f50c664db7e2c6a6d664a.jpg
РИА Новости

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

11:33 08.05.2020 (обновлено: 13:56 08.05.2020)
10119
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.

"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном телеканалом "Россия 1".

Попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой Путин назвал бредом.
"Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?" — возмутился он.
Российский лидер не раз обращал внимание на попытки некоторых стран Запада переписать историю Второй мировой войны. Так, в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало войны возлагалась как на Германию, так и на Советский Союз, а в прошлом году схожую резолюцию принял и Европарламент. Путин подчеркивал, что Россия будет изобличать любые подобные попытки и никому не даст перечеркнуть свою героическую летопись.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Вчера, 11:2975 лет Великой Победы
Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в начале Второй мировой войны
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинПольшаГерманияСССРОбщество
Популярные комментарии
Документальная история говорит что в сентябре 1939 года Советский Союз и Нацистская Германия напали на Польшу. И 22 сентября ВМЕСТЕ праздновали победу в БРЕСТЕ!
8 мая, 12:20
Stas Dremov
182112489
В России махровый антисоветизм это государственная политика уже 30 лет. Так чего удивляться когда иностранные государства пытаются наложить на СССР ответственность за развязывание второй мировой?
8 мая, 12:08
Будущее Страны
74103113
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