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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:31
https://ria.ru/20200508/1571146115.html
В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

11:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирусную инфекцию, скончалась в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли десять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области заражение COVID-19 подтверждено у 1308 человек, 186 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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