В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирусную инфекцию, скончалась в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли десять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области заражение COVID-19 подтверждено у 1308 человек, 186 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.