В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

"В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.