В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Инфекционное отделение Сакской районной больницы в Республике Крым закрывается на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией врачей, сообщила в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Наталья Пеньковская.
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Среди заболевших три медработника двух отделений Сакской районной больницы. На текущий период в республике зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции.
"Инфекционное отделение развернуто для приема больных с пневмонией – сегодня там находятся семь больных – оно закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся", – сообщила Пеньковская.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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