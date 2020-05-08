В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Среди заболевших три медработника двух отделений Сакской районной больницы. На текущий период в республике зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции.

"Инфекционное отделение развернуто для приема больных с пневмонией – сегодня там находятся семь больных – оно закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся", – сообщила Пеньковская.