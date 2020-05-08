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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:30
https://ria.ru/20200508/1571146040.html
В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин

11:30 08.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Инфекционное отделение Сакской районной больницы в Республике Крым закрывается на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией врачей, сообщила в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Наталья Пеньковская.
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Среди заболевших три медработника двух отделений Сакской районной больницы. На текущий период в республике зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции.
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"Инфекционное отделение развернуто для приема больных с пневмонией – сегодня там находятся семь больных – оно закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся", – сообщила Пеньковская.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
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