Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в начале Второй мировой войны

"Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!" — сказал он в фильме Андрея Кондрашова " Война за память ", фрагмент которого показал телеканал "Россия 1".

"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — заявил он.

Путин не раз выступал против попыток стран Запада возложить на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны. Так, он назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Германией и СССР пакта о ненападении, и предположил, что авторы этого документа исходили из текущей политической конъюнктуры. Противопоставить этому можно только правду, подчеркнул президент, пообещав, что Россия будут вести в этом отношении целенаправленную работу.