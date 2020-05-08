Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в начале Второй мировой войны

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
"Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!" — сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", фрагмент которого показал телеканал "Россия 1".
Президент подчеркнул, что у россиян нет и не может быть никакого чувства вины.
"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — заявил он.
Путин не раз выступал против попыток стран Запада возложить на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны. Так, он назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Германией и СССР пакта о ненападении, и предположил, что авторы этого документа исходили из текущей политической конъюнктуры. Противопоставить этому можно только правду, подчеркнул президент, пообещав, что Россия будут вести в этом отношении целенаправленную работу.