Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:56
https://ria.ru/20200508/1571146000.html
Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в начале Второй мировой войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в начале Второй мировой войны

11:29 08.05.2020 (обновлено: 12:56 08.05.2020)
2192
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

"Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!" — сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", фрагмент которого показал телеканал "Россия 1".

Президент подчеркнул, что у россиян нет и не может быть никакого чувства вины.
"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — заявил он.
Путин не раз выступал против попыток стран Запада возложить на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны. Так, он назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Германией и СССР пакта о ненападении, и предположил, что авторы этого документа исходили из текущей политической конъюнктуры. Противопоставить этому можно только правду, подчеркнул президент, пообещав, что Россия будут вести в этом отношении целенаправленную работу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Вчера, 10:0175 лет Великой Победы
Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
126200312
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинСССРВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Открытие памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Прага
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
Лента новостейМолния