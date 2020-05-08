В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886

"По состоянию на 8 мая в Нижегородской области подтверждено еще 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 3886 человек, 589 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.