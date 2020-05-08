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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:27
https://ria.ru/20200508/1571145933.html
В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886

11:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 3886 человек, из них 2043 лечатся амбулаторно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 3610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли.
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"По состоянию на 8 мая в Нижегородской области подтверждено еще 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 3886 человек, 589 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших 2043 человека находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. "Выявлять коронавирус даже в таких случаях мы можем благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 104 322 человек. Только за последние сутки тестирование прошли 4983 человека", - заявил губернатор Глеб Никитин.
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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталии Кучеренко, масштабное тестирование позволяет выявлять бессимптомные формы болезни. "Отмечено увеличение числа таких заболевших с 30% до 45% протестированных. Очень важно, чтобы люди, у которых выявлен COVID-19, но при этом нет симптомов болезни, знали об этом и самоизолировались, под контролем врачей следили за своим здоровьем, берегли себя и окружающих от заражения", - подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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