В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 3886 человек, из них 2043 лечатся амбулаторно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 3610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли.
"По состоянию на 8 мая в Нижегородской области подтверждено еще 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 3886 человек, 589 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших 2043 человека находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. "Выявлять коронавирус даже в таких случаях мы можем благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 104 322 человек. Только за последние сутки тестирование прошли 4983 человека", - заявил губернатор Глеб Никитин.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталии Кучеренко, масштабное тестирование позволяет выявлять бессимптомные формы болезни. "Отмечено увеличение числа таких заболевших с 30% до 45% протестированных. Очень важно, чтобы люди, у которых выявлен COVID-19, но при этом нет симптомов болезни, знали об этом и самоизолировались, под контролем врачей следили за своим здоровьем, берегли себя и окружающих от заражения", - подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.