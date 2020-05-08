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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-08T11:24
https://ria.ru/20200508/1571145743.html
Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088798_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_82c52dc45054edb73ffb55af6a8e30fa.jpg
РИА Новости

Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы

11:24 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУкрашение к празднику 9 мая
Украшение к празднику 9 мая
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украшение к празднику 9 мая. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк в небе" состоится в четырех городах Ханты-Мансийского автономного округа с 8 по 10 мая в честь 75-летия Победы, в небо над Югрой поднимется женская пилотажная группа, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.
"Акция "Бессмертный полк в небе", приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Югре 8-10 мая. Такой проект будет реализован в России впервые. В небо над автономным округом поднимется единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" на шести самолетах Як с символикой "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.
Проект "Бессмертный полк в небе" стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры Натальи Комаровой. Отмечается, что "Барсы" пролетят на самолетах, на борту которых закрепят фотографий участников Великой Отечественной войны. Так, 8 и 9 мая пилоты поднимутся в воздух над Ханты-Мансийском, а 9-10 мая - над Сургутом, Нижневартовском и Мегионом.
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По словам вице-президента региональной федерации самолетного спорта Павла Манченко, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы на земле в этом году не удастся, но летчики решили провести "Бессмертный полк" воздухе.
"В Ханты-Мансийском автономном округе действует единственная в России женская пилотажная группа "Барсы". Мы предложили жителям Югры разместить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников, участвовавших в тех боевых действиях, на бортах самолетов. Откликнулось больше тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Манченко.
Акция "Бессмертный полк" также пройдет в Югре в режиме онлайн, добавили в департаменте. Принять участие в ней может каждый житель округа, для этого необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию родственника, участвовавшего в событиях времен Великой Отечественной войны, и 9 мая их будут транслировать телерадиокомпания "Югра", а также официальная группа региона в социальной сети "ВКонтакте". По данным окружных властей, уже поступило свыше 10 тысяч заявок.
"Ни одна из них не останется без внимания и обязательно появится в эфире. По окончании акции вся база данных будет передана на постоянное хранение в музей природы и человека Ханты-Мансийска", - пояснили в департаменте, уточнив, что телемарафон в День Победы стартует с поздравления президента России и губернатора Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваСургутМегионОбщество
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