В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье возросло на 19 человек - до 175, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 156 скончавшихся пациентах с коронавирусом.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев COVID-19 за сутки составил 918.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.