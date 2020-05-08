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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:24
https://ria.ru/20200508/1571145714.html
В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175

11:24 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье возросло на 19 человек - до 175, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 156 скончавшихся пациентах с коронавирусом.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев COVID-19 за сутки составил 918.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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