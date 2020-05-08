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2020-05-08T11:24
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Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
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РИА Новости

Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом

11:24 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка-инвалида со спинальной мышечной атрофией лекарственным препаратом, расходы на который в течение года превысят 47 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В ходе проведенной Семеновской городской прокуратурой проверки установлено, что ребенок-инвалид с диагнозом "Спинальная мышечная атрофия" нуждается во введении препарата "Спинраза" (Нусинерсен) согласно решению консилиума врачей Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Минздрава России. Однако, несмотря на определение врачебной комиссией жизненных показаний для приема препарата, рецепт на него Семеновской ЦРБ выдан не был.
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Законный представитель ребенка обратилась в министерство здравоохранения Нижегородской области, однако ей рекомендовали обратиться с заявлением в министерство социальной политики региона с просьбой об оказании материальной помощи. При этом в Семеновской ЦРБ был дан ответ, что препарат не является рецептурным и подходящим для амбулаторного лечения, а показан для стационарного лечения. Кроме того, у учреждения не имеется специализированного отделения и медперсонала соответствующей категории для обеспечения необходимого уровня лечения этим препаратом.
Как следует из материалов гражданского дела, стоимость 1 дозы лекарственного препарата "Спинраза" (Нусинерсен) составляет 7,9 миллиона рублей, только в первый год потребуется шесть доз на общую сумму 47,4 миллиона рублей, далее – несколько меньше, но на протяжении всей жизни пациента.
"Семеновский городской прокурор обратился в суд в интересах ребенка-инвалида с иском о признании бездействия Семеновской ЦРБ и министерства здравоохранения Нижегородской области незаконным и обязании организовать обеспечение лекарственным препаратом в соответствии с рекомендациями на период наличия медицинских показаний для применения препарата. Решением Семеновского районного суда заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, — "Спинраза".
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Спинальная мышечная атрофия (СМА)Нижегородская областьОбщество
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