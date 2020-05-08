В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 18 человек работают в столичном регионе, 11 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - сообщает облправительство.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1308 человек, 186 пациентов выздоровели. Умерли десять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.