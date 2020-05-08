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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:21
https://ria.ru/20200508/1571145575.html
В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки

11:22 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Сорок пять пациентов выздоровели за сутки в Тульской области после коронавирусной инфекции, число победивших болезнь жителей региона достигло 186, сообщает областное правительство.
"Сорок пять жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе выявлено 90 новых случаев заражения.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 18 человек работают в столичном регионе, 11 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - сообщает облправительство.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1308 человек, 186 пациентов выздоровели. Умерли десять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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