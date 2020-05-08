Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группа парламентариев внесла в Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями", - указывают его разработчики. Авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин , его первый зам Александр Жуков , глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев . На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 12 мая, причем он может быть принят сразу в первом чтении и в целом, сообщили РИА Новости в бюджетном комитете.

В соответствии с действующей редакцией статьи 212 Налогового кодекса не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Данная льгота распространяется только на заемщиков - физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

В начале апреля ГД приняла закон, предусматривающий предоставление аналогичного льготного периода заемщикам – физлицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры займа, как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой (кредитные каникулы). Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, отмечают разработчики. В связи с этим они считают целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими, начиная с 2020 года.