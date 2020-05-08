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2020-05-08T11:19
https://ria.ru/20200508/1571145449.html
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ

11:19 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ
У здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями", - указывают его разработчики. Авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый зам Александр Жуков, глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 12 мая, причем он может быть принят сразу в первом чтении и в целом, сообщили РИА Новости в бюджетном комитете.
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В соответствии с действующей редакцией статьи 212 Налогового кодекса не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Данная льгота распространяется только на заемщиков - физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.
В начале апреля ГД приняла закон, предусматривающий предоставление аналогичного льготного периода заемщикам – физлицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры займа, как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой (кредитные каникулы). Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, отмечают разработчики. В связи с этим они считают целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими, начиная с 2020 года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЖуковАндрей МакаровГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
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