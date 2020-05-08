В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1725 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 61 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 58 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 56 человек, выздоровели 277 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.