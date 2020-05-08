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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:19
https://ria.ru/20200508/1571145405.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725

11:19 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1725, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1725 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 61 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 58 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 56 человек, выздоровели 277 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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