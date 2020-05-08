Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло

"Самый сложный вопрос это координация действий … Сегодня отработана система в Москве, Подмосковье и других регионах, пилотный проект запустили. Это единая система электронных пропусков. Все губернаторы на последнем совещании, которое мы проводили в режиме ВКС, подтверждают, что примут участие в этой системе. Это единое программное обеспечение, поэтому выдумывать какие-то новые системы, новые платформы для того, чтобы потом состыковывать их, я думаю, смысла нет", - сказал полпред.

Меняйло сообщил, что некоторые сибирские регионы подготовили и свои системы, в частности, в Красноярском крае есть система регистрации участников и гостей прошедшей Универсиады.

"Думаю, что мы все поддержим уже отработанную систему, которая уже введена в Москве, Московской области и других регионах. Первое - это единая база данных. Второе – мы сможем войти в нее тогда, когда все шероховатости на пилотных регионах будут отработаны. Единая база данных хороша тем, что мы будем знать перемещение людей, все это видеть", - объяснил полпред.

Меняйло отметил, что в настоящее время регионы Сибири готовятся к внедрению такой пропускной системы. Этот вопрос еще раз планируется обсудить на ближайшем заседании координационного штаба при полпреде с участием губернаторов. Полпред президента добавил, что введение режима электронных пропусков - "вопрос времени".