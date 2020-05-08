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2020-05-08T11:18
https://ria.ru/20200508/1571145371.html
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
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РИА Новости

Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

11:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"Самый сложный вопрос это координация действий … Сегодня отработана система в Москве, Подмосковье и других регионах, пилотный проект запустили. Это единая система электронных пропусков. Все губернаторы на последнем совещании, которое мы проводили в режиме ВКС, подтверждают, что примут участие в этой системе. Это единое программное обеспечение, поэтому выдумывать какие-то новые системы, новые платформы для того, чтобы потом состыковывать их, я думаю, смысла нет", - сказал полпред.
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Меняйло сообщил, что некоторые сибирские регионы подготовили и свои системы, в частности, в Красноярском крае есть система регистрации участников и гостей прошедшей Универсиады.
"Думаю, что мы все поддержим уже отработанную систему, которая уже введена в Москве, Московской области и других регионах. Первое - это единая база данных. Второе – мы сможем войти в нее тогда, когда все шероховатости на пилотных регионах будут отработаны. Единая база данных хороша тем, что мы будем знать перемещение людей, все это видеть", - объяснил полпред.
Меняйло отметил, что в настоящее время регионы Сибири готовятся к внедрению такой пропускной системы. Этот вопрос еще раз планируется обсудить на ближайшем заседании координационного штаба при полпреде с участием губернаторов. Полпред президента добавил, что введение режима электронных пропусков - "вопрос времени".
"Но опять-таки все будет зависеть от складывающейся обстановки. Если обстановка будет ухудшаться, он будет введен. Если не будет ухудшаться, то он может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкие", - пояснил полномочный представитель.
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