В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Информация, что конвоиры отказались везти основателя паблика "Омбусмен полиции" Информация, что конвоиры отказались везти основателя паблика "Омбусмен полиции" Владимира Воронцова в суд, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин

Так он прокомментировал заметку " Московского комсомольца " о том, что конвойный полк якобы "устроил саботаж, отказавшись везти "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова в суд".

"Информация действительности не соответствует", - сказал Васенин.

По информации столичного главка МВД, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Адвокат Воронцова Сергей Бадмшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Сегодня суд должен решить, заключать ли его в СИЗО или нет.

Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.