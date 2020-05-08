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2020-05-08T11:31
https://ria.ru/20200508/1571145303.html
В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
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РИА Новости

В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд

11:16 08.05.2020 (обновлено: 11:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Информация, что конвоиры отказались везти основателя паблика "Омбусмен полиции" Владимира Воронцова в суд, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Так он прокомментировал заметку "Московского комсомольца" о том, что конвойный полк якобы "устроил саботаж, отказавшись везти "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова в суд".
"Информация действительности не соответствует", - сказал Васенин.
По информации столичного главка МВД, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Адвокат Воронцова Сергей Бадмшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Сегодня суд должен решить, заключать ли его в СИЗО или нет.
Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
742001
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Эмблема на форме сотрудника полиции
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