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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:14
https://ria.ru/20200508/1571145200.html
В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_2642e26ff67a6bcae0d22554acc2002d.jpg
РИА Новости

В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня

11:14 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей СубботинЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген
© РИА Новости / Сергей Субботин
Центр города Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Политические партии Дании договорились отменить в июне почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, откроются музеи, кинотеатры и другие общественные места, сообщает местное издание Local.
С 8 июня в стране начнется "третья фаза" отмены ограничений: в Дании откроются зоопарки, языковые школы, музеи, театры, художественные галереи, кинотеатры, будут доступны летние развлечения. Тогда же до 50 человек смогут собираться вместе.
"Четвертая фаза" начнется в начале августа. В этом месяце власти откроют университеты и другие учебные заведения, ночные клубы и дискотеки, спортивные залы, аквапарки и бассейны. Единственное существенное ограничение, которое будет действовать до конца августа, - это запрет на мероприятия с участием более 500 человек.
В мае ограничения будут по-прежнему действовать, в частности, сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции, пишет Copenhagen Post. С 11 мая в стране в ограниченном режиме будут открываться магазины и торговые центры.
При этом с 18 мая в Дании начнут работать кафе и рестораны, а также бары и пабы, однако число людей в заведениях по-прежнему ограничено. Учащиеся смогут вернуться в школы - вопросы об этом должны решать власти на местах. Также в стране откроются школы и библиотеки, но границы останутся закрытыми для въезда иностранцев как минимум до 1 июня.
По последней информации, в Дании выявлено 10 083 случая заражения, из этого числа выздоровели 7711 человек и 514 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
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