В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1436, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего выздоровели 765 человек, 49 умерли.

За четверг в республике провели 8101 тест на коронавирус, за все время – 172191.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.