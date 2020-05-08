В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. За все время с начала пандемии из медучреждений Подмосковья выписали после выздоровления от коронавируса 813 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 18350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших. Выздоровели и выписались 813 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявили 918 новых пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.