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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:12
https://ria.ru/20200508/1571145063.html
В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии

11:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. За все время с начала пандемии из медучреждений Подмосковья выписали после выздоровления от коронавируса 813 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 18350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших. Выздоровели и выписались 813 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявили 918 новых пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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