Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке

Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро.

"В этой ситуации с решением КС нам нужно решить, как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета, мы можем решить эту проблему. Мы приняли решение возобновить переговоры с Российской Федерацией, также планируем искать финансирование в других внешних источниках", - сообщил Додон в видеообращении на своей странице в Facebook

По словам президента, во многом ситуация в экономике будет зависеть от политической стабильности, поскольку международные партнеры Молдавии могут не захотеть инвестировать в страну, где возможен очередной кризис власти.