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2020-05-08T11:12
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Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
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РИА Новости

Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке

11:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что планирует на следующей неделе возобновить переговоры с Российской Федерацией для получения финансовой поддержки.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро.
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"В этой ситуации с решением КС нам нужно решить, как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета, мы можем решить эту проблему. Мы приняли решение возобновить переговоры с Российской Федерацией, также планируем искать финансирование в других внешних источниках", - сообщил Додон в видеообращении на своей странице в Facebook.
По словам президента, во многом ситуация в экономике будет зависеть от политической стабильности, поскольку международные партнеры Молдавии могут не захотеть инвестировать в страну, где возможен очередной кризис власти.
Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
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