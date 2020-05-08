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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:12
https://ria.ru/20200508/1571145000.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200

11:12 08.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 200, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера четверга до утра пятницы лабораторные исследования выявили коронавирус у 153 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 200 заражений коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 756 летальных исходов.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 758 человек, 104 024 находятся на карантине, 5 184 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
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