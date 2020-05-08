В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200

ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 15 200, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера четверга до утра пятницы лабораторные исследования выявили коронавирус у 153 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 200 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 756 летальных исходов.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 758 человек, 104 024 находятся на карантине, 5 184 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.