Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T11:08
https://ria.ru/20200508/1571144843.html
Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин: в крови у народов России - не жалеть себя

11:08 08.05.2020
2323
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Умение не жалеть себя, если этого требуют обстоятельства, - в крови у народов России, считает президент Владимир Путин.
В преддверии Дня Победы он дал интервью телерадиокомпании "Мир". Как отметил глава государства, сегодня часто задаются вопросом о том, как нынешнее поколение должно было бы себя вести в условиях какой-то критической ситуации.
"Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили массовый героизм в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России – не жалеть себя, если того требуют обстоятельства", - сказал Путин.
Говоря о своём отце, он отметил, что тот ушел добровольцем на фронт, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию.
"Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться работать в тылу, но он пошел добровольцем. Кстати говоря, он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество", - подчеркнул президент России.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:40
Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
41202333
Обсудить 8
Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Кощунство, когда такие слова звучат из уст того, кто свой народ в мирное время ставит в такие же условия. Ваше окружение "...при первом шухере всех сдаст,редиска..."
8 мая, 11:10
ivstlngrd
1200008
Рекомендуем
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Пляж в Римини
Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
Президент РФ Владимир Путин
Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
Засуха
В МЧС предупредили о засухе в российских регионах
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Лента новостейМолния