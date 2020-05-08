Путин: в крови у народов России - не жалеть себя

"Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили массовый героизм в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России – не жалеть себя, если того требуют обстоятельства", - сказал Путин.

Говоря о своём отце, он отметил, что тот ушел добровольцем на фронт, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию.

"Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться работать в тылу, но он пошел добровольцем. Кстати говоря, он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество", - подчеркнул президент России.